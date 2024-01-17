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В Нефтчале столкнулись два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие

В Нефтчале столкнулись два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие В Нефтчале произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, еще двое получили ранения.
Происшествия
17 января 2024 г. 14:30
В Нефтчале столкнулись два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие

В Нефтчале произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, еще двое получили ранения.

Как передает аранское Report, инцидент был зафиксирован на участке автодороги Сальян-Нефтчала, проходящем через территорию села Гаравялли.

При столкновении автомобилей Ford и KIA погибли жители города Гёйтепе Джалилабадского района Фархадов Ислам (1995 г.р) и Ягнялиев Вахид (1998 г.р).

Жители села Холгарабуджаг Нефтчалинского района Логман Гудрят оглу Байрамов (1957 г.р) и Хабиль Абасага оглу Алиев (1982 г.р) получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие помещены в Нефтчалинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоNeftçalada avtomobillər toqquşub, iki nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb

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