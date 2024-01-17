В Нефтчале столкнулись два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие

В Нефтчале столкнулись два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие

В Нефтчале произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, еще двое получили ранения.

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В Нефтчале произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, еще двое получили ранения. Как передает аранское Report , инцидент был зафиксирован на участке автодороги Сальян-Нефтчала, проходящем через территорию села Гаравялли. При столкновении автомобилей Ford и KIA погибли жители города Гёйтепе Джалилабадского района Фархадов Ислам (1995 г.р) и Ягнялиев Вахид (1998 г.р). Жители села Холгарабуджаг Нефтчалинского района Логман Гудрят оглу Байрамов (1957 г.р) и Хабиль Абасага оглу Алиев (1982 г.р) получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие помещены в Нефтчалинскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал