В Нефтчале создаются барьеры для предотвращения смешения морской и речной воды

С целью предотвращения смешения соленой воды Каспийского моря с речной водой в дельте реки Кура в Нефтчалинском районе, наряду с работами по укреплению плотин, создаются искусственные барьеры.

С целью предотвращения смешения соленой воды Каспийского моря с речной водой в дельте реки Кура в Нефтчалинском районе, наряду с работами по укреплению плотин, создаются искусственные барьеры.

Как сообщает аранское бюро Report, уже около 15 дней ведутся работы по укреплению плотины в дельте обоих притоков реки Кура, которые протекают через село Маяк и впадают в Каспийское море.

Помимо этого, на реке создаются искусственные барьеры из камней. По словам жителей, плотина будет укреплена до определенной высоты, после чего речная вода будет стекать по этой плотине в Каспийское море. Таким образом, даже при низкому уровне воды в реке в летние месяцы, будет предотвращено смешение морской и речной воды.

Сейчас работы в дельте Куры приостановлены из-за интенсивных дождей. Как только позволит погода, работы возобновятся.