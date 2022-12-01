О нас

В Нефтчале создаются барьеры для предотвращения смешения морской и речной воды

В Нефтчале создаются барьеры для предотвращения смешения морской и речной воды С целью предотвращения смешения соленой воды Каспийского моря с речной водой в дельте реки Кура в Нефтчалинском районе, наряду с работами по укреплению плотин, создаются искусственные барьеры.
Происшествия
1 декабря 2022 г. 17:04
В Нефтчале создаются барьеры для предотвращения смешения морской и речной воды

С целью предотвращения смешения соленой воды Каспийского моря с речной водой в дельте реки Кура в Нефтчалинском районе, наряду с работами по укреплению плотин, создаются искусственные барьеры.

Как сообщает аранское бюро Report, уже около 15 дней ведутся работы по укреплению плотины в дельте обоих притоков реки Кура, которые протекают через село Маяк и впадают в Каспийское море.

Помимо этого, на реке создаются искусственные барьеры из камней. По словам жителей, плотина будет укреплена до определенной высоты, после чего речная вода будет стекать по этой плотине в Каспийское море. Таким образом, даже при низкому уровне воды в реке в летние месяцы, будет предотвращено смешение морской и речной воды.

Сейчас работы в дельте Куры приостановлены из-за интенсивных дождей. Как только позволит погода, работы возобновятся.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Xəzər suyunun Kürə qarışmasının qarşısını almaq üçün çayın Neftçala hissəsində maneələr yaradılır

Самое читаемое

Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Владимир Тимошенко награжден орденом Шохрат
Владимир Тимошенко награжден орденом "Шохрат"
24 ноября 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi