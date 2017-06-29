В Нефтчале сгорел пассажирский автобус

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Нефтчала. 29 июня. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе сгорел пассажирский автобус.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Дордляр.

Так, внезапно загорелся пассажирский автобус, находившийся в движении на автомобильной дороге Сальян-Нефтчала. Пассажиры автобуса были немедленно эвакуированы. На место происшествия были привлечены пожарные машины и живая сила Нефтчалинской районной части пожарной охраны. Пожар был потушен. Во время происшествия никто не пострадал, однако автобус пришел в негодность.

По факту ведется расследование.