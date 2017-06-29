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    В Нефтчале сгорел пассажирский автобус

    Находившиеся в автобусе пассажиры были немедленно эвакуированы© Report.az

    Нефтчала. 29 июня. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе сгорел пассажирский автобус.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Дордляр.

    Так, внезапно загорелся пассажирский автобус, находившийся в движении на автомобильной дороге Сальян-Нефтчала. Пассажиры автобуса были немедленно эвакуированы. На место происшествия были привлечены пожарные машины и живая сила Нефтчалинской районной части пожарной охраны. Пожар был потушен. Во время происшествия никто не пострадал, однако автобус пришел в негодность.

    По факту ведется расследование.            

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