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В Нефтчале пятеро пострадали при столкновении автомобиля с мотоциклом

В Нефтчале пятеро пострадали при столкновении автомобиля с мотоциклом В селе Узунбабалы Нефтчалинского района автомобиль столкнулся с мотоциклом.
Происшествия
9 апреля 2023 г. 09:07
В Нефтчале пятеро пострадали при столкновении автомобиля с мотоциклом

В селе Узунбабалы Нефтчалинского района автомобиль столкнулся с мотоциклом.

Как передает аранское бюро Report, в ДТП пострадали пять человек.

При столкновении травмы различной степени тяжести получили жители Нефтчалинского района - Руфат Мирсалам оглу Мехтиев, 1975 года рождения, Ильтифат Давуд оглу Гамзаев, 1995 года рождения, Парвана Феалият гызы Мехтиева, 1975 года рождения, Гусейн Адем оглу Дадашов, 1993 года рождения, и Башадат Рашад оглу Тагиев, 1993 года рождения.

Пострадавших доставили в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Neftçalada motosiklet avtomobillə toqquşub, xəsarət alanlar var

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