В Нефтчале пятеро пострадали при столкновении автомобиля с мотоциклом

В селе Узунбабалы Нефтчалинского района автомобиль столкнулся с мотоциклом.

В селе Узунбабалы Нефтчалинского района автомобиль столкнулся с мотоциклом.

Как передает аранское бюро Report , в ДТП пострадали пять человек.

При столкновении травмы различной степени тяжести получили жители Нефтчалинского района - Руфат Мирсалам оглу Мехтиев, 1975 года рождения, Ильтифат Давуд оглу Гамзаев, 1995 года рождения, Парвана Феалият гызы Мехтиева, 1975 года рождения, Гусейн Адем оглу Дадашов, 1993 года рождения, и Башадат Рашад оглу Тагиев, 1993 года рождения.

Пострадавших доставили в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.