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В Нефтчале произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Нефтчале произошла цепная авария, есть пострадавшие В Нефтчале на Пиретеванском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
Происшествия
2 августа 2024 г. 01:00
В Нефтчале произошла цепная авария, есть пострадавшие

В Нефтчале произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на Пиретеванском шоссе.

Так, столкнулись два транспортных средства марки Mercedes, одно из которых впоследствии врезалось в другой легковой автомобиль.

В результате цепной аварии жители Нефтчалинского района Мейраниса Идрис гызы Гасымова (1963 г.р.), Нурай Балоглан гызы Гасымзаде (2017 г.р.), Нисаханым Миртагы гызы Гасымова (1993 г.р.), Балоглан Ибрагим оглу Гасымов (1988 г.р.), Эмин Хабиб оглу Мехтиев (1972 г.р.) и Лазым Али оглу Зейналов (1973 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Нефтчалинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Neftçalada ağır yol qəzasında 6 nəfər xəsarət alıb

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