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В Нефтчале при ДТП пострадали 4 члена семьи

В Нефтчале при ДТП пострадали 4 члена семьи В селе Енигышлаг Нефтчалинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
4 февраля 2023 г. 23:12
В Нефтчале при ДТП пострадали 4 члена семьи

В селе Енигышлаг Нефтчалинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате столкновения автомобиля "Жигули" с другим транспортным средством пострадали Сулейман Халид оглы Дадашов, 1992 года рождения, его супруга Гюльсенам Гусейнага гызы Дадашова, 1993 г.р. и их дети Абульфаз Сулейман оглы Дадашов, 2016 г.р. и Халид Сулейман оглы Дадашов, 2019 г.р. получили ранения различной степени тяжести.

Все они были доставлены в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Neftçalada yol qəzasında bir ailənin 4 üzvü xəsarət alıb

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