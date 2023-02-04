В Нефтчале при ДТП пострадали 4 члена семьи

В селе Енигышлаг Нефтчалинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В селе Енигышлаг Нефтчалинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате столкновения автомобиля "Жигули" с другим транспортным средством пострадали Сулейман Халид оглы Дадашов, 1992 года рождения, его супруга Гюльсенам Гусейнага гызы Дадашова, 1993 г.р. и их дети Абульфаз Сулейман оглы Дадашов, 2016 г.р. и Халид Сулейман оглы Дадашов, 2019 г.р. получили ранения различной степени тяжести.

Все они были доставлены в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.