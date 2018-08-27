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    В Нефтчале перевернулся автомобиль, погиб 7-летний сын водителя

    По факту ведется расследование

    Нефтчала. 27 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчале в результате автоаварии погиб ребенок.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории села Кюргарабучаг.

    Так, управляемый жителем села Ашагы Гараманлы Тебризем Тагиевым автомобиль марки Mercedes находясь в движении вышел из под управления, после чего автомобиль перевернулся на обочине дороги. В результате, находившийся в автомобиле 7-летний сын водителя Интигам Тагиев скончался.

    По факту ведется расследование.

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