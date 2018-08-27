В Нефтчале перевернулся автомобиль, погиб 7-летний сын водителя

Нефтчала. 27 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчале в результате автоаварии погиб ребенок.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории села Кюргарабучаг.

Так, управляемый жителем села Ашагы Гараманлы Тебризем Тагиевым автомобиль марки Mercedes находясь в движении вышел из под управления, после чего автомобиль перевернулся на обочине дороги. В результате, находившийся в автомобиле 7-летний сын водителя Интигам Тагиев скончался.

По факту ведется расследование.