В Нефтчале перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Гаравели.

Так, водитель легкового автомобиля не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным, в аварии пострадали Акбер Эльман оглы Мовлаев, 2001 года рождения и Сянан Бахтияр оглы Гаджиев, 2001 года рождения.

Раненые с различными телесными травмами были доставлены в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.