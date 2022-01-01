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В Нефтчале перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Нефтчале перевернулся автомобиль, есть пострадавшие В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
1 января 2022 г. 18:49
В Нефтчале перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Гаравели.

Так, водитель легкового автомобиля не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным, в аварии пострадали Акбер Эльман оглы Мовлаев, 2001 года рождения и Сянан Бахтияр оглы Гаджиев, 2001 года рождения.

Раненые с различными телесными травмами были доставлены в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Neftçalada avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

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