В Нефтчале перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как передает аранское бюро Report , инцидент был зафиксирован в райцентре.

Водитель автомобиля марки "Лада" потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. В аварии травмы различной степени тяжести получили житель села Енигышлаг Вюсал Эльдар оглу Меджидов, 1990 года рождения, и еще один человек, личность которого устанавливается.

В.Меджидов госпитализирован, второй пострадавший отказался от медпомощи.

Обстоятельства инцидента выясняются.