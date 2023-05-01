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В Нефтчале перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Нефтчале перевернулся автомобиль, есть пострадавшие В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Происшествия
1 мая 2023 г. 08:43
В Нефтчале перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован в райцентре.

Водитель автомобиля марки "Лада" потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. В аварии травмы различной степени тяжести получили житель села Енигышлаг Вюсал Эльдар оглу Меджидов, 1990 года рождения, и еще один человек, личность которого устанавливается.

В.Меджидов госпитализирован, второй пострадавший отказался от медпомощи.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Neftçalada avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

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