В Нефтчале несовершеннолетний утонул в море

В Нефтчалинском районе несовершеннолетний утонул в море.

В Нефтчалинском районе несовершеннолетний утонул в море.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в селе Ширванлы Нефтчалинского района в море (примерно в 600 м от спасательного пункта "Нефтчала", на неконтролируемой территории) утонул несовершеннолетний.

Водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС извлекла из воды тело несовершеннолетнего.