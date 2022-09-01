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В Нефтчале несовершеннолетний утонул в море

В Нефтчале несовершеннолетний утонул в море В Нефтчалинском районе несовершеннолетний утонул в море.
Происшествия
1 сентября 2022 г. 18:31
В Нефтчале несовершеннолетний утонул в море

В Нефтчалинском районе несовершеннолетний утонул в море.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в селе Ширванлы Нефтчалинского района в море (примерно в 600 м от спасательного пункта "Нефтчала", на неконтролируемой территории) утонул несовершеннолетний.

Водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС извлекла из воды тело несовершеннолетнего.

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