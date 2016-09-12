В Нефтчале автомобиль сбил переходящую дорогу женщину

Нефтчала. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Нефтчале произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает региональное бюро Report, вчера вечером в Нефтчале автомобиль сбил местную жительницу, проживающую в доме №7, кв. 1 на проспекте Гейдара Алиева 61-летнюю Алмаз Джахангир гызы Фейзуллаеву.

Женщина, получившая травмы различной степени тяжести, была доставлена в Сальянскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи, ее поместили в отделение травматологии.

По факту ведется расследование.