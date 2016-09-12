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    В Нефтчале автомобиль сбил переходящую дорогу женщину

    По факту ведется расследование

    Нефтчала. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Нефтчале произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает региональное бюро Report, вчера вечером в Нефтчале автомобиль сбил местную жительницу, проживающую в доме №7, кв. 1 на проспекте Гейдара Алиева 61-летнюю Алмаз Джахангир гызы Фейзуллаеву.

    Женщина, получившая травмы различной степени тяжести, была доставлена в Сальянскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи, ее поместили в отделение травматологии.

    По факту ведется расследование. 

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