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    В Нефтчале найден труп неизвестного мужчины

    В настоящее время в Нефтчалинской районной прокуратуре ведется расследование в целях выяснения его личности

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе найден труп неизвестного мужчины.

    Как сообщает региональное бюро Report,тело обнаружено на берегу Каспийского моря на территории села Ени Маяг. 

    Труп на машине скорой медицинской помощи доставлен в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана. 

    В настоящее время в Нефтчалинской районной прокуратуре ведется расследование в целях выяснения его личности.

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