В Нефтчале найден труп неизвестного мужчины

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе найден труп неизвестного мужчины.

Как сообщает региональное бюро Report,тело обнаружено на берегу Каспийского моря на территории села Ени Маяг.

Труп на машине скорой медицинской помощи доставлен в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана.

В настоящее время в Нефтчалинской районной прокуратуре ведется расследование в целях выяснения его личности.