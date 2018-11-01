В Нефтчале мужчина средних лет получил ножевые ранения

Нефтчала. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе произошла поножовщина.

Как сообщает аранское бюро Report, местный житель Мамедов Тебриз Таир оглы (1981) с колото-резаными ножевыми ранениями был доставлен в Нефтчалинскую центральную больницу.

Раненый был помещен в хирургическое отделение. Пока неизвестно, кем совершено преступление.

По факту ведется расследование.

Ранее в Губе шашлычник нанес клиенту ножевое ранение.