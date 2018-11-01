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    В Нефтчале мужчина средних лет получил ножевые ранения

    Нефтчала. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе произошла поножовщина.

    Как сообщает аранское бюро Report, местный житель Мамедов Тебриз Таир оглы (1981) с колото-резаными ножевыми ранениями был доставлен в Нефтчалинскую центральную больницу.

    Раненый был помещен в хирургическое отделение. Пока неизвестно, кем совершено преступление.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Губе шашлычник нанес клиенту ножевое ранение.

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