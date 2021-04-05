В Нефтчале несовершеннолетняя девочка стала жертвой сексуального насилия

Информация о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки в Нефтчалинском районе полностью и всесторонне расследована в отделе полиции Нефтчалинского района.

Информация о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки в Нефтчалинском районе полностью и всесторонне расследована в отделе полиции Нефтчалинского района.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате проведенных расследований установлено, что в марте 2018 года 59-летний житель села Миргурбанлы совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой, являющейся его родственницей.

По факту наличия в указанных действиях признаков полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, или иных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело по статье 152.1 УК Азербайджанской Республики, продолжаются необходимые следственные действия.

Решением районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.