В Нефтчале мужчина ранен односельчанином

Нефтчала. 6 марта. REPORT.AZ/ Житель Нефтчалинского района ранен ножом со стороны односельчанина.

Как сообщает аранское бюро Report, во время расследования полиция установила, что Фейруз Тарвердиев, которому, как утверждалось два дня назад, в живот вонзилось железо, на самом деле был ранен односельчанином Мехманом Ахмедовым.

Отметим, что житель села Ашагы Сурра Фейруз Фейяз оглу Тарвердиев 1981 г.р. был доставлен в Сальянскую районную центральную больницу с колото-резаной раной в области живота. После операции в хирургическом отделении больной был переведен в отделение реанимации. Сообщается, что его состояние среднетяжелое. Ранее отмечалось, что ему в живот вонзилось железо, когда мужчина работал у себя во дворе.

Факт расследуется.