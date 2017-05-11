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    В Нефтчале мужчина нанес себе увечья осколками стекла

    Инцидент был зарегистрирован в поселке Хыллы

    Нефтчала. 11 мая. REPORT.AZ/ В Нефтчале мужчина нанес себе увечья осколками стекла. 

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован в поселке Хыллы.

    Местный житель, 32-летний Балакиши Бахрам оглу Бабаев причинил себе увечья, порезав осколками стекла правое плечо, спину и другие части тела. Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Нефтчалинскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи он был помещен в хирургическое отделение.

    По факту ведется расследование.

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