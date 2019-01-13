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    В Нефтчале между соседями произошла поножовщина

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Житель нефтчалинского района получил ножевое ранение во время ссоры с соседом.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Ашагы Сурра.

    В результате ссоры Алекберов Тарлан Имран оглы (1976) нанес ножой удар Гюнешову Рамилю Закир оглы (1983). Раненый помещен в Сальянскую центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

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