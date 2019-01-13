В Нефтчале между соседями произошла поножовщина

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Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Житель нефтчалинского района получил ножевое ранение во время ссоры с соседом.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Ашагы Сурра.
В результате ссоры Алекберов Тарлан Имран оглы (1976) нанес ножой удар Гюнешову Рамилю Закир оглы (1983). Раненый помещен в Сальянскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.
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