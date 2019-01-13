В Нефтчале между соседями произошла поножовщина

13 января, 2019 17:30

https://report.az/storage/news/ae14f3eeec526af54724d9e72a58b95c/ecba142c-e414-4817-90d0-9281d5214dc9_292.jpg Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Житель нефтчалинского района получил ножевое ранение во время ссоры с соседом. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Ашагы Сурра. В результате ссоры Алекберов Тарлан Имран оглы (1976) нанес ножой удар Гюнешову Рамилю Закир оглы (1983). Раненый помещен в Сальянскую центральную больницу. По факту ведется расследование.

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