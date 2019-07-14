​В Нефтчале грузовик попал в ДТП, есть пострадавший

В Нефтчалинском районе произошло ДТП, в результате которого есть пострадавший.

Как передаёт аранское бюро Report, ДТП произошло сегодня в утренние часы на территории села Пираппа.

Передние шины грузовика “Shacman” вышли из строя, в результате чего передняя часть машины врезалась в землю. В результате этого житель Джалилабадского района, 1981 года рождения Гасанов Саладдин Тариф оглу получил различные ранения. Пассажир доставлен в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.