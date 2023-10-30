В Нефтчале должностное лицо задержано с поличным при получении взятки

В Азербайджане должностное лицо задержан с поличным, при получении взятки за передачу в собственность государственного имущества.

В Нефтчалинском районе должностное лицо задержано с поличным, при получении взятки за передачу в собственность государственного имущества.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Министерства экономики.

Сообщается, что преступные действия были пресечены в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

В заявлении говорится, что дело касается торгов по купле-продаже земельного участка в Нефтчалинском районе, площадью более 1 гектара, вместе с построенным на нем объектом.

По итогам расследования были выявлены подозрения в том, что председатель аукционной комиссии, главный советник Ширванского территориального управления Госслужбы по имущественным вопросам Сейран Мамедов договорился передать данное государственное имущество гражданину в обмен на 22,5 тысячи манатов.

"Сейран Мамедов был пойман с поличным при получении части данной суммы взятки, при обыске в его служебном кабинете были обнаружены и изъяты ряд доказательств, имеющих значение для дела", - говорится в заявлении.

По факту возбуждено уголовное дело, Сейрану Мамедову было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса. Решением суда Сейран Мамедов заключен под арест.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.