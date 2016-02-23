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    В Нефтчале автомобиль сбил насмерть 76-летнюю женщину

    По факту ведется расследование

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 

    Как сообщает Report, ДТП произошло на территории села Астанлы. 

    Согласно информации, житель Нефтчалинского района 38-летний Алиев Али Акрам оглу на автомобиле марки "ВАЗ-21014" сбил переходившую дорогу жительницу села Астанлы 76-летнюю Тагиеву Шаргию Мирзаммед гызы. Женщина, получившая тяжелые телесные повреждения, была доставлена в Центральную больницу Нефтчалинского района. 

    Как сообщили Report в больнице, спасти Ш.Тагиеву не удалось: "Женщина скончалась сегодня утром в больнице".

    По данному факту в Нефтчалинском районном отделении полиции ведется расследование. 

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