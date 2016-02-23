В Нефтчале автомобиль сбил насмерть 76-летнюю женщину

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, ДТП произошло на территории села Астанлы.

Согласно информации, житель Нефтчалинского района 38-летний Алиев Али Акрам оглу на автомобиле марки "ВАЗ-21014" сбил переходившую дорогу жительницу села Астанлы 76-летнюю Тагиеву Шаргию Мирзаммед гызы. Женщина, получившая тяжелые телесные повреждения, была доставлена в Центральную больницу Нефтчалинского района.

Как сообщили Report в больнице, спасти Ш.Тагиеву не удалось: "Женщина скончалась сегодня утром в больнице".

По данному факту в Нефтчалинском районном отделении полиции ведется расследование.