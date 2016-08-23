В Нефтчале автомобиль компании по предоставлению услуг такси скатился в овраг, водитель получил травмы - ФОТО

Нефтчала. 23 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня днем на отрезке автомобильной дороги Сальян-Нефтчала, проходящей через территорию села Кюргарабулаг.

Так, управляемый 47-летним жителем Ясамальского района Шахином Рамиз оглу Исмаиловым автомобиль скатился в овраг и съехал с дороги приблизительно на 50 м. Водитель, получивший травмы различной степени тяжести, доставлен в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

Факт расследуется отделением полиции Нефтчалинского района.

Отметим, что скатившийся в овраг автомобиль принадлежит компании Ekonom taksi.