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    В Нефтчале автомобиль компании по предоставлению услуг такси скатился в овраг, водитель получил травмы - ФОТО

    Факт расследуется отделением полиции Нефтчалинского района

    Нефтчала. 23 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня днем на отрезке автомобильной дороги Сальян-Нефтчала, проходящей через территорию села Кюргарабулаг.

    Так, управляемый 47-летним жителем Ясамальского района Шахином Рамиз оглу Исмаиловым автомобиль скатился в овраг и съехал с дороги приблизительно на 50 м. Водитель, получивший травмы различной степени тяжести, доставлен в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

    Факт расследуется отделением полиции Нефтчалинского района.

    Отметим, что скатившийся в овраг автомобиль принадлежит компании Ekonom taksi. 

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