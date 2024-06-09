Пожар в Насиминском районе Баку потушен

В Насиминском районе Баку на улице А.Пушкина начался пожар в жилом доме.

Пожар, возникший в двухэтажном жилом доме, расположенном на улице Пушкина Насиминского района Баку, в короткие сроки был потушен силами Государственной противопожарной службы МЧС.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

22:48

В Насиминском районе Баку на улице А.Пушкина начался пожар в жилом доме.

Сотрудник Report c места происшествия сообщает, что на место инцидента были привлечены сотрудники полиции и три пожарные машины МЧС Азербайджана.

Из-за сильного пожара территорию заволокло дымом. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Фото: Фарман Абиев.