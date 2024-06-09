Пожар в Насиминском районе Баку потушен

Пожар, возникший в двухэтажном жилом доме, расположенном на улице Пушкина Насиминского района Баку, в короткие сроки был потушен силами Государственной противопожарной службы МЧС.
Об этом
22:48
В Насиминском районе Баку на улице А.Пушкина начался пожар в жилом доме.
Сотрудник Report c места происшествия сообщает, что на место инцидента были привлечены сотрудники полиции и три пожарные машины МЧС Азербайджана.
Из-за сильного пожара территорию заволокло дымом. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.
Фото: Фарман Абиев.