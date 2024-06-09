О нас

Пожар в Насиминском районе Баку потушен

Пожар в Насиминском районе Баку потушен В Насиминском районе Баку на улице А.Пушкина начался пожар в жилом доме.
Происшествия
9 июня 2024 г. 23:35
Пожар в Насиминском районе Баку потушен

Пожар, возникший в двухэтажном жилом доме, расположенном на улице Пушкина Насиминского района Баку, в короткие сроки был потушен силами Государственной противопожарной службы МЧС.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

22:48

В Насиминском районе Баку на улице А.Пушкина начался пожар в жилом доме.

Сотрудник Report c места происшествия сообщает, что на место инцидента были привлечены сотрудники полиции и три пожарные машины МЧС Азербайджана.

Из-за сильного пожара территорию заволокло дымом. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Фото: Фарман Абиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yaşayış binasında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi