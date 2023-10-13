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В наркоцентре с начала года проведено свыше 66 тыс. медицинских освидетельствований

В наркоцентре с начала года проведено свыше 66 тыс. медицинских освидетельствований В январе-сентябре 2023 года МВД направило в Республиканский наркологический центр при Минздраве 66 711 человек на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного вида опьянения.
Происшествия
13 октября 2023 г. 16:53
В наркоцентре с начала года проведено свыше 66 тыс. медицинских освидетельствований

В январе-сентябре 2023 года МВД направило в Республиканский наркологический центр при Минздраве 66 711 человек на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного вида опьянения.

Как сообщает Report, об этом сообщила постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В частности, 1884 человек прошли медицинское обследование для выявления факта употребления наркотиков. Согласно результатам, 1054 из них оказались потребителями.

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Версия на азербайджанском языке Bu il sərxoşluqla bağlı Narkoloji Mərkəzə yönləndirilən şəxslərin sayı açıqlanıb

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