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Пожар в кафе в Наримановском районе потушен

Пожар в кафе в Наримановском районе потушен В Наримановском районе Баку горит кафе
Происшествия
28 июня 2024 г. 15:20
Пожар в кафе в Наримановском районе потушен

Пожар в кафе на проспекте Ататюрка в Наримановском районе Баку потушен.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что пожар был потушен в короткие сроки силами Государственной противопожарной службы МЧС.

15:04

В Наримановском районе Баку горит кафе.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, на горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в кафе на проспекте Ататюрка в Наримановском районе.

В связи с информацией на место привлечены пожарные из Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

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