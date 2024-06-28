Пожар в кафе в Наримановском районе потушен

Пожар в кафе на проспекте Ататюрка в Наримановском районе Баку потушен.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
Было отмечено, что пожар был потушен в короткие сроки силами Государственной противопожарной службы МЧС.
15:04
В Наримановском районе Баку горит кафе.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, на горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в кафе на проспекте Ататюрка в Наримановском районе.
В связи с информацией на место привлечены пожарные из Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.