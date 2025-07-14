В Наримановском районе Баку возник пожар на рынке древесины

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на рынке древесины в Наримановском районе Баку.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на рынке древесины в Наримановском районе Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

На вызов немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

"Благодаря оперативному вмешательству пожарных распространение огня удалось предотвратить в короткие сроки, в настоящее время мероприятия по борьбе с пожаром продолжаются по всему периметру возгорания", - уточнили в МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.