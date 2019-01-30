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    В Нардаране задержан мужчина, прятавший огнестрельное оружие - ВИДЕО

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сотрудники 42-го отделения полиции Сабунчинского РУП провели очередную успешную операцию по обнаружению незаконно хранящегося огнестрельного оружия. 

    Как сообщили Report в МВД, в отделение полиции поступила информации о хранении жителем Нардарана Интигамом Велиевым огнестрельного оружия. 

    Мужчина был задержан сотрудниками полиции. Во время проведенной профилактической беседы он сообщил о месте, где хранит оружие. При осмотре указанной территории были обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательства закопанные в землю 27 автоматных пуль, 1 граната марки F1, 2 ножа, 1 пуля от 12-калиберного охотничьего ружья. 

    Собранные в 42-м отделении полиции материалы переданы в Следственный отдел Сабунчинского РУП. 

    Обратившись к гражданам, министерство внутренних дел отмечает, что незаконно хранящееся огнестрельное оружие и взрывчатые вещества должны быть добровольно сданы правоохранительным органам. 

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