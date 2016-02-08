В Нардаране во время ремонтно-строительных работ погиб рабочий

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Житель Баку скончался в результате несчастного случая.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 7 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории поселка Нардаран Сабунчинского района при маневре на тракторе марки CSB, управляемом жителем Шарурского района Парвизом Алиевым, ковшом ударило жителя Баку Араза Гумбетова. А.Гумбетов был доставлен в больницу, где скончался.

По факту ведется расследование.