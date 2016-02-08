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    В Нардаране во время ремонтно-строительных работ погиб рабочий

    Во время маневра на тракторе ковшом ударило жителя Баку Араза Гумбетова

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Житель Баку скончался в результате несчастного случая. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 7 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории поселка Нардаран Сабунчинского района при маневре на тракторе марки CSB, управляемом жителем Шарурского района Парвизом Алиевым, ковшом ударило жителя Баку Араза Гумбетова. А.Гумбетов был доставлен в больницу, где скончался. 

    По факту ведется расследование.

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