В Нардаране создан новый отдел Государственной службы безопасности

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Сдано в эксплуатацию административное здание Нардаранского отдела управления Сабунчинского района Государственной службы безопасности (ГСБ).

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГСБ.

Согласно информации, условия работы и материально-техническая база в административном здании отдела соответствуют современным стандартам. Здесь существуют все возможности для успешного выполнения поставленных задач по обеспечению безопасности государственности.