В Нардаране создается отделение полиции

Это будет 42-м отделением полиции города Баку
Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В поселке Нардаран города Баку строится административное здание для нового отделения полиции.
Как сообщает Report, это будет 42-м отделением полиции города Баку.
Отделение полиции создается в целях обеспечения безопасности Нардарана и окрестных поселков.
До сегодняшнего дня в поселке не было отделения полиции. Самым близким к Нардарану является 14-е отделение полиции Сабунчинского РУП в поселке Маштага.
В настоящее время поселок контролируют силы внутренних войск. На центральной площади поселка создается парк, расширяются некоторые дороги.
İlkin PirəliАвтор новости
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