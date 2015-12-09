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    В Нардаране создается отделение полиции

    Это будет 42-м отделением полиции города Баку

    Это будет 42-м отделением полиции города Баку

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В поселке Нардаран города Баку строится административное здание для нового отделения полиции. 

    Как сообщает Report, это будет 42-м отделением полиции города Баку.

    Отделение полиции создается в целях обеспечения безопасности Нардарана и окрестных поселков. 

    До сегодняшнего дня в поселке не было отделения полиции. Самым близким к Нардарану является 14-е отделение полиции Сабунчинского РУП в поселке Маштага. 

    В настоящее время поселок контролируют силы внутренних войск. На центральной площади поселка создается парк, расширяются некоторые дороги. 

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