В Нардаране создается отделение полиции

Это будет 42-м отделением полиции города Баку

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В поселке Нардаран города Баку строится административное здание для нового отделения полиции.

Как сообщает Report, это будет 42-м отделением полиции города Баку.

Отделение полиции создается в целях обеспечения безопасности Нардарана и окрестных поселков.

До сегодняшнего дня в поселке не было отделения полиции. Самым близким к Нардарану является 14-е отделение полиции Сабунчинского РУП в поселке Маштага.

В настоящее время поселок контролируют силы внутренних войск. На центральной площади поселка создается парк, расширяются некоторые дороги.