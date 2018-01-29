В Нардаране обнаружены и изъяты зарытые боеприпасы

Баку. 29 января. REPORT.AZ. В результате оперативных мероприятий, предпринятых сотрудниками внутренних органов в минувшие выходные, было обнаружено и изъято незаконно хранимое оружие.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками 42-го отделения Сабунчинского РУП, близ дома жителя Нардарана Сулеймана Сулейманова был обнаружен зарытый автомат “AK-74”, 1 обойма и 15 патронов.

В результате оперативных мероприятий, предпринятых сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского РУП, у жителя Баку, ранее судимого Ширзада Садыгова был изъят пистолет “Макаров” со стертым номером, 1 обойма к нему и 2 патрона.

Сотрудники Сабирабадского РУП обнаружили и изъяли у жителя села Йаха- бешдяли Ханмусы Меджидова охотничье ружье марки “Тула-X”.

По фактам возбуждены уголовные дела. Задержанные и обнаруженные при них материальные улики переданы следствию.