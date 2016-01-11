В Нардаране новосозданное ​отделение полиции провело несколько операций

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Новосозданное 42-е отделение полиции в поселке Нардаран Сабунчинского района провело несколько операций.

Как сообщает Report, в ходе операции у жителя поселка Ильгара Абдуллаева 1961 года рождения был изъят 1 нож.

Во время другой операции на обочине дороги на улице Ш.Тути поселка было найдено и изъято 18 ножей, изготовленных кустарным способом, 1 штык-нож и 19 патронов.

Расследования по вышеуказанным фактам продолжаются.