В НАР таможенники привлечены к ответственности за пособничество незаконному ввозу лекарств

В НАР таможенники привлечены к ответственности за пособничество незаконному ввозу лекарств

В прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики (НАР) возбуждено уголовное дело против группы сотрудников таможни по обвинению в пособничестве незаконному ввозу на территорию страны лекарственных препаратов из Турции.

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В прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики (НАР) возбуждено уголовное дело против группы сотрудников таможни, пособничавших незаконному ввозу на территорию страны лекарственных препаратов из Турции. Как сообщили Report в прокуратуре, проведено расследование по факту незаконной перевозки лекарственных средств через таможенный пост "Садарак". По итогам расследования установлено, что группа сотрудников таможни пособничала незаконному ввозу на территорию республики 25 наименований лекарственных средств. По факту в прокуратуре НАР возбуждено уголовное дело по статьям 200-1.2.2 (незаконный оборот лекарственных средств группой лиц, ранее вступивших в сговор), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.1 (получение взятки в крупном размере группой лиц, ранее вступивших в сговор) УК АР, ведется предварительное следствие. Подпишитесь на наш Telegram канал