В направлении поселка Гадрут начался пожар

В Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о том, что в селе Гаразалы Физулинского района (в направлении поселка Гадрут Ходжавендского района) произошел пожар на открытом поле с частично лесной полосой на заминированной про

В Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о том, что в селе Гаразалы Физулинского района (в направлении поселка Гадрут Ходжавендского района) произошел пожар на открытом поле с частично лесной полосой на заминированной противником горной местности со сложным рельефом.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Было отмечено, что на основании информации немедленно были начаты противопожарные мероприятия с привлечением одного вертолета авиационного отряда МЧС.

В настоящее время продолжаются неотложные меры по тушению пожара.