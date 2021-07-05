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В направлении поселка Гадрут начался пожар

В направлении поселка Гадрут начался пожар В Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о том, что в селе Гаразалы Физулинского района (в направлении поселка Гадрут Ходжавендского района) произошел пожар на открытом поле с частично лесной полосой на заминированной про
Происшествия
5 июля 2021 г. 11:37
В направлении поселка Гадрут начался пожар

В Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о том, что в селе Гаразалы Физулинского района (в направлении поселка Гадрут Ходжавендского района) произошел пожар на открытом поле с частично лесной полосой на заминированной противником горной местности со сложным рельефом.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Было отмечено, что на основании информации немедленно были начаты противопожарные мероприятия с привлечением одного вертолета авиационного отряда МЧС.

В настоящее время продолжаются неотложные меры по тушению пожара.

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Версия на азербайджанском языке Hadrut istiqamətində meşə zolağı yanır - VİDEO

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