​В НАН Украины состоялось мероприятие в связи с Ходжалинской трагедией

25 февраля в Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского Национальной академии наук (НАН) Украины состоялся круглый стол на тему "Ходжалинская трагедия как античеловеческий прецедент с точки зрения международного права и общечеловеческих ценностей".

Организаторы мероприятия - Бакинский международный центр мультикультурализма и НБУ имени В.И. Вернадского НАН Украины при содействии посольства Азербайджана в Украине. Мероприятие состоялось при информационной поддержке Report.az.

Организатор мероприятия, член Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук рассказала о важности подобных мероприятий, которые содействуют распространению фактов об исторической правде, информируют про преступления против человечества. "Украинцы всегда считали азербайджанский народ братским народом, поэтому мы чувствуем боль азербайджанского народа. Сегодня, когда мы говорим про Ходжалинскую трагедию, мы скорбим вместе с азербайджанским народом и требуем наказания для тех, кто совершил это чудовищное преступление. Я уверена, что настанет тот момент, когда оккупированные Арменией территории Азербайджана будут возвращены, а те, кто совершал оккупационные действия, этнические чистки азербайджанцев, понесут наказание", - отметила М.Гончарук.

На мероприятии также выступил советник посольства Азербайджана в Украине Камал Халилов. Он отметил, что сегодня исключительно важно доносить историческую правду до общественности, информировать в том числе и про трагические страницы истории, давать им надлежащую оценку, делать все для того чтобы трагедии больше не повторились. Также К.Халилов поделился воспоминаниями своих соотечественников-очевидцев про Ходжалинские события.

Заведующая международного отдела информации и зарубежных связей НБУ имени В.И. Вернадского Национальной академии наук Украины Татьяна Арсеенко выразила соболезнование азербайджанскому народу и заверила в готовности НБУ всячески содействовать в информировании про исторические реалии украинскую общественность.

Поэтесса, переводчик азербайджанской литературы Леся Мудрак в своём выступлении акцентировала внимание на том, что азербайджанцы несмотря на трагические страницы истории, продолжают призывать мир к соблюдению общечеловеческих ценностей, в том числе и через свою уникальную литературу.

Также выступили доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой тюркологии Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченка Ирина Покровская, международный секретарь Европейской академии наук, искусств и литературы (Париж) Дмитрий Чистяк. Кроме того, выступили ученые, которые занимаются исследованием украино-азербайджанских отношений, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченка Олег Купчик, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НБУ имени В.И. Вернадского Национальной академии наук Украины Александр Дудник.

На мероприятии также приняли участие студенты Киевского национального университета культуры и искусств, а также азербайджанская группа Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченка. В частности, студентка 3-го курса азербайджанской группы Института филологии КНУ имени Тараса Шевченка София Назарова исполнила монолог девушки, которая выжила ребёнком во время Ходжалинской резни.

Кроме того, состоялась выставка, где была продемонстрирована литература из фондов НБУ имени Вернадского про Ходжалинскую трагедию, а также была передена в дар библиотеке новая литература касательно исторических реалий.