В Нахчыване закрыт один объект по результатам мониторинга 34 донерных

Агентство продовольственной безопасности Нахчыванской Автономной Республики объявило результаты мониторинга, проведенного в 34 донерных.

Агентство продовольственной безопасности Нахчыванской Автономной Республики объявило результаты мониторинга, проведенного в 34 донерных.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Институте безопасности пищевых продуктов Нахчывана, в рамках мониторинга были взяты образцы донеров для проведения лабораторных исследований.

В ходе экспертизы были выявлены несоответствия в четырех образцах (два куриных и два говяжьих донера), в связи с чем приостановлена деятельность одного предприятия, отстранены от деятельности сотрудники, не прошедшие первичное и регулярное медицинское обследование.