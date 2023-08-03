В Нахчыване задержаны угонщики автомобиля

В Нахчыване задержаны угонщики автомобилей.

В Нахчыване задержаны угонщики автомобиля.

Как сообщили Report в МВД, 2 августа около 16 часов в полицию поступила информация об угоне автомобиля марки Audi с территории города Нахчыван.

В ходе оперативных действий, проведенных сотрудниками 1-го отдела Управления полиции Нахчывана, было установлено, что автомобиль был угнан жителями города Рахманом Гасановым и одним подростком. При угоне они столкнулись с автомобилем "ГАЗ-3110".

Подозреваемый в угоне транспортного средства Гасанов и подросток были задержаны. Проводится расследование.