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В Нахчыване задержаны кибермошенники, совершившие преступление на 621 тыс. манатов

В Нахчыване задержаны кибермошенники, совершившие преступление на 621 тыс. манатов Сотрудники полиции Нахчыванской Автономной Республики задержали граждан, совершивших кибермошенничество на сумму 621 тыс. манатов.
Происшествия
16 декабря 2023 г. 14:59
В Нахчыване задержаны кибермошенники, совершившие преступление на 621 тыс. манатов

Сотрудники полиции Нахчыванской Автономной Республики задержали граждан, совершивших кибермошенничество на сумму 621 тыс. манатов.

Как сообщает местное бюро Report, злоумышленники были задержаны по итогам расследования МВД Нахчыванской АР.

Так, жители Бабекского района Сеидов Мирджошгун Магеррам оглу и Эдильханов Хикмет Магеррам оглу обманули около 10 студентов, и оформили на имя каждого из них мобильный номер и по 5 банковских карт.

Затем они отправили эти банковские карты в Баку, при их помощи совершались киберпреступления в сети Интернет. Оборот карт составил 621 тыс. манатов.

Кроме того, сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью задержали жителя Нахчывана Сафарова Ильгара Ислам оглу. Он открыл фейковый аккаунт в социальной сети, при помощи которого обманывал людей, организовав сбор средств якобы на лечение больного ребенка. Таким образом он присвоил около 22 тысячи манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda tələbələri aldadaraq 621 min manatlıq kibercinayət törətmiş şəxslər saxlanılıb

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