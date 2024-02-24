О нас

В Нахчыване задержан мужчина, открывавший фейковые аккаунты в соцсети Tik-Tok

В Нахчыване задержан мужчина, открывавший фейковые аккаунты в соцсети Tik-Tok В Нахчыване задержан мужчина, подозреваемый в создании фейковых аккаунтов от имени других людей в социальной сети Tik-Tok для дальнейшего вымогательства денег. 
Происшествия
24 февраля 2024 г. 10:47
В Нахчыване задержан мужчина, открывавший фейковые аккаунты в соцсети Tik-Tok

В Нахчыване задержан мужчина, подозреваемый в создании фейковых аккаунтов от имени других людей в социальной сети Tik-Tok для дальнейшего вымогательства денег.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД Нахчывана.

Несколько женщин обратились в полицию с жалобами о том, что некий мужчина открыл в социальной сети TikTok фейковые аккаунты от их имени, делился там их личными фотографиями, оскорблял их, а также требовал определенную сумму денег, чтобы заблокировать эти аккаунты.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый житель села Гюзнюд Бабекского района Аббас Гурбанов.

В настоящее время в Управлении полиции города Нахчыван продолжается расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda sosial şəbəkədə saxta profillər açaraq pul tələb edən şəxs saxlanılıb

Самое читаемое

Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
Кямиль Зейналлы вернулся в Баку
ФотоКямиль Зейналлы вернулся в Баку
22 февраля 2024 г. 05:44
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
23 февраля 2024 г. 01:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi