В Нахчыване задержан мужчина, открывавший фейковые аккаунты в соцсети Tik-Tok

В Нахчыване задержан мужчина, подозреваемый в создании фейковых аккаунтов от имени других людей в социальной сети Tik-Tok для дальнейшего вымогательства денег.

В Нахчыване задержан мужчина, подозреваемый в создании фейковых аккаунтов от имени других людей в социальной сети Tik-Tok для дальнейшего вымогательства денег.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД Нахчывана.

Несколько женщин обратились в полицию с жалобами о том, что некий мужчина открыл в социальной сети TikTok фейковые аккаунты от их имени, делился там их личными фотографиями, оскорблял их, а также требовал определенную сумму денег, чтобы заблокировать эти аккаунты.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый житель села Гюзнюд Бабекского района Аббас Гурбанов.

В настоящее время в Управлении полиции города Нахчыван продолжается расследование.