В Нахчыване задержан мужчина, открывавший фейковые аккаунты в соцсети Tik-Tok

В Нахчыване задержан мужчина, подозреваемый в создании фейковых аккаунтов от имени других людей в социальной сети Tik-Tok для дальнейшего вымогательства денег.
Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД Нахчывана.
Несколько женщин обратились в полицию с жалобами о том, что некий мужчина открыл в социальной сети TikTok фейковые аккаунты от их имени, делился там их личными фотографиями, оскорблял их, а также требовал определенную сумму денег, чтобы заблокировать эти аккаунты.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый житель села Гюзнюд Бабекского района Аббас Гурбанов.
В настоящее время в Управлении полиции города Нахчыван продолжается расследование.