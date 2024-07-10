В Нахчыване за полгода граждане сдали полиции 70 единиц огнестрельного оружия

В первую половину года в Нахчыване граждане добровольно сдали в полицию 70 единиц огнестрельного оружия.

В первую половину года в Нахчыване граждане добровольно сдали в полицию 70 единиц огнестрельного оружия.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, среди них 4 автомата, 11 пистолетов и 55 ружей различных марок и калибров.

Также граждане сдали полиции 9 магазинов, 1 243 патрона различного калибра, 18 гранат и 3 штык-ножа.

За отчетный период сотрудники полиции выявили и изъяли незаконно хранившиеся 10 единиц огнестрельного оружия, 5 магазинов, 255 патронов, 2 штык-ножа и 2 артиллерийских снаряда.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.