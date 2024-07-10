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В Нахчыване за полгода граждане сдали полиции 70 единиц огнестрельного оружия

В Нахчыване за полгода граждане сдали полиции 70 единиц огнестрельного оружия В первую половину года в Нахчыване граждане добровольно сдали в полицию 70 единиц огнестрельного оружия.
Происшествия
10 июля 2024 г. 19:50
В Нахчыване за полгода граждане сдали полиции 70 единиц огнестрельного оружия

В первую половину года в Нахчыване граждане добровольно сдали в полицию 70 единиц огнестрельного оружия.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, среди них 4 автомата, 11 пистолетов и 55 ружей различных марок и калибров.

Также граждане сдали полиции 9 магазинов, 1 243 патрона различного калибра, 18 гранат и 3 штык-ножа.

За отчетный период сотрудники полиции выявили и изъяли незаконно хранившиеся 10 единиц огнестрельного оружия, 5 магазинов, 255 патронов, 2 штык-ножа и 2 артиллерийских снаряда.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda bu il 70 odlu silah polisə təhvil verilib

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