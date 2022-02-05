О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов

В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов Государственная служба миграции Нахчыванской Автономной Республики выявила 23 иностранцев, нарушивших миграционные требования Азербайджана.
Происшествия
5 февраля 2022 г. 07:46
В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов

Государственная служба миграции Нахчыванской Автономной Республики выявила 23 иностранцев, нарушивших миграционные требования Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу автономной республики.

Так, за прошлый месяц в Государственную миграционную службу поступило 329 заявлений. Из этих обращений 116 касались выдачи иностранцам разрешений на временное проживание в Азербайджанской Республике, выдачи разрешений на работу для трудоустройства, продления временного пребывания, а также гражданства. Каждая апелляционная жалоба была рассмотрена отдельно в соответствии с требованиями законодательства, и были приняты соответствующие решения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçvanda qanunsuz və qeydiyyatsız olan 23 əcnəbi aşkarlanıb

Самое читаемое

Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
4 февраля 2022 г. 09:52
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
2 февраля 2022 г. 15:40
Президент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
3 февраля 2022 г. 01:00
Названы симптомы омикрона на коже, которые нельзя игнорировать
Названы симптомы "омикрона" на коже, которые нельзя игнорировать
2 февраля 2022 г. 07:24
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 113 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 113 человек
3 февраля 2022 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi