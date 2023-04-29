В Нахчыване выявлено большое количество сигарет без акцизных марок

Сотрудники Главного таможенного управления Нахчывана выявили большое количество сигарет, незаконно ввезенных на территорию страны и не маркированных акцизной маркой Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное таможенное управление Нахчывана.
Так, на основании поступившей информации сотрудники оперативно-следственного управления Главного таможенного управления Нахчывана обнаружили у жителя Шарурского района 163 600 сигарет, немаркированных акцизными марками.
По факту проводится расследование.