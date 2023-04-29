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В Нахчыване выявлено большое количество сигарет без акцизных марок

В Нахчыване выявлено большое количество сигарет без акцизных марок Сотрудники Главного таможенного управления Нахчывана выявили большое количество сигарет, незаконно ввезенных на территорию страны и не маркированных акцизной маркой Азербайджанской Республики.
Происшествия
29 апреля 2023 г. 22:28
В Нахчыване выявлено большое количество сигарет без акцизных марок

Сотрудники Главного таможенного управления Нахчывана выявили большое количество сигарет, незаконно ввезенных на территорию страны и не маркированных акцизной маркой Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное таможенное управление Нахчывана.

Так, на основании поступившей информации сотрудники оперативно-следственного управления Главного таможенного управления Нахчывана обнаружили у жителя Шарурского района 163 600 сигарет, немаркированных акцизными марками.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda külli miqdarda aksiz markası olmayan siqaretlər aşkarlanıb

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