​В Нахчыване выявлено 299 незаконно проживающих и работающих в АР иностранцев

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ За этот год на территории Нахчыванской Автономной Республики выявлено 299 не имеющих регистрации иностранцев, незаконно проживающих и работающих на территории АР.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной миграционной службы (ГМС) Нахчывана, младший советник миграционной службы Эльнур Мамедов, выступая на прошедшем в службе мероприятии, посвященном итогам 2015 года и предстоящим задачам.

По его словам, согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, в отношении 69-ти из них применен административный выговор, 210 человек в течение 48 часов были выдворены из страны, а 20 человек выдворены за пределы страны в административном порядке: "За указанный период в ГМС Нахчывана поступило 11 837 обращений, связанных в регистрацией иностранцев и не имеющих гражданства лиц по месту нахождения в Азербайджанской Республике. На электронный адрес ГМС Нахчыванской АР в общей сложности направлено 2 836 обращений".

Э.Мамедов заявил, что в этом году в службу поступило 701 обращение, связанное с предоставлением иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Азербайджанской Республике: "641 обращение исполнено, 9 обращений отклонены, а 51 находится на стадии исполнения. За это время в службу поступило 7 обращений, связанных с предоставлением иностранцам и лицам без гражданства разрешения на постоянное проживание в Азербайджанской Республике. 6 из поступивших обращений были исполнены, а одно находится на производстве".