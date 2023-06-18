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В Нахчыване убита 17-летняя девушка

В Нахчыване убита 17-летняя девушка По факту убийства ножом 18 июня жительницы села Хок Кенгерлинского района Айсун Ибрагимовой (2006 г.р.) в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
Происшествия
18 июня 2023 г. 17:50
В Нахчыване убита 17-летняя девушка

По факту убийства ножом 18 июня жительницы села Хок Кенгерлинского района Айсун Ибрагимовой, 2006 года рождения в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Как передает Report со ссылкой на прокуратуру Нахчыванской Автономной Республики, прокуратурой и органами внутренних дел продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших данное преступление.

О результатах расследования будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda 17 yaşlı gənc qız qətlə yetirilib

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