В Нахчыване убита 17-летняя девушка

По факту убийства ножом 18 июня жительницы села Хок Кенгерлинского района Айсун Ибрагимовой (2006 г.р.) в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

По факту убийства ножом 18 июня жительницы села Хок Кенгерлинского района Айсун Ибрагимовой, 2006 года рождения в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Как передает Report со ссылкой на прокуратуру Нахчыванской Автономной Республики, прокуратурой и органами внутренних дел продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших данное преступление.

О результатах расследования будет предоставлена дополнительная информация.