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В Нахчыване сотрудник страховой компании завладел анкетными данными более 2 тыс. человек

В Нахчыване сотрудник страховой компании завладел анкетными данными более 2 тыс. человек В Нахчыване в одном из офисов купли-продажи недвижимости были обнаружены анкетные данные граждан.
Происшествия
16 января 2024 г. 17:10
В Нахчыване сотрудник страховой компании завладел анкетными данными более 2 тыс. человек

В Нахчыване в одном из офисов купли-продажи недвижимости были обнаружены анкетные данные граждан.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

В ходе проведенных расследований выяснилось, что Н.Мамедов в период работы в страховой компании предлагал гражданам застраховать их дома.

В своих показаниях Мамедов признался, что таким образом завладел анкетными данными более 2 000 человек.

По факту ведется расследование.

МВД призывает граждан быть бдительными, не верить заманчивым предложениям дельцов, чтобы не становиться их жертвами.

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