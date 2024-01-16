В Нахчыване сотрудник страховой компании завладел анкетными данными более 2 тыс. человек

В Нахчыване в одном из офисов купли-продажи недвижимости были обнаружены анкетные данные граждан.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
В ходе проведенных расследований выяснилось, что Н.Мамедов в период работы в страховой компании предлагал гражданам застраховать их дома.
В своих показаниях Мамедов признался, что таким образом завладел анкетными данными более 2 000 человек.
По факту ведется расследование.
МВД призывает граждан быть бдительными, не верить заманчивым предложениям дельцов, чтобы не становиться их жертвами.