В Нахчыване снесено неверно спроектированное здание школы

Недавно построенное в селе Хадживар Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики здание полной средней школы было снесено из-за непригодности проекта и неверно выполненных строительных работ.

Недавно построенное в селе Хадживар Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики здание полной средней школы было снесено из-за непригодности проекта и неверно выполненных строительных работ.

Как сообщает местное бюро Report, снос здания школы на 252 ученических места уже завершен.

Согласно решению, здание полной средней школы села Хадживар будет построено заново.

Отметим, что в связи с реализацией новых проектов в сфере образования в соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" началась замена на новые учебных заведений, построенных в предыдущие годы и не соответствующих стандартам.