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В Нахчыване разбился ехавший за невестой автомобиль, есть погибший и пострадавшие

В Нахчыване разбился ехавший за невестой автомобиль, есть погибший и пострадавшие В Нахчыванской АР произошло серьзеное ДТП с участием свадебного автомобиля, в котором погиб один и пострадали несколько человек.
Происшествия
21 сентября 2024 г. 22:35
В Нахчыване разбился ехавший за невестой автомобиль, есть погибший и пострадавшие

В Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП с участием ехавшего за невестой автомобиля, в котором погиб один и пострадали несколько человек.

Как передает местное бюро Report, на 23-м км магистрали Нахчыван-Сядяряк столкнулись два автомобиля марок Ford с госномерами 75-AF-793 и "ВАЗ-2106" 74-BC-207.

В результате аварии водитель "ВАЗ-2106" Мамедов Тебриз Фахреддин оглу скончался на месте происшествия, а пассажир Асгерли Тебриз Ядулла оглу получил тяжелые травмы.

Водитель Ford Расулов Ферид Эмин оглу, который ехал на свою свадьбу, и его пассажиры Тагиев Эльвин Зейналабдин оглу и Гулубейли Тайфун Амин оглу также получили тяжелые ранения.

Пострадавшие были доставлены в Нахчыванскую центральную больницу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda gəlin maşını qəzaya uğrayıb, ölən və xəsarət alanlar var

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