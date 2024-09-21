В Нахчыване разбился ехавший за невестой автомобиль, есть погибший и пострадавшие

В Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП с участием ехавшего за невестой автомобиля, в котором погиб один и пострадали несколько человек.
Как передает местное бюро
В результате аварии водитель "ВАЗ-2106" Мамедов Тебриз Фахреддин оглу скончался на месте происшествия, а пассажир Асгерли Тебриз Ядулла оглу получил тяжелые травмы.
Водитель Ford Расулов Ферид Эмин оглу, который ехал на свою свадьбу, и его пассажиры Тагиев Эльвин Зейналабдин оглу и Гулубейли Тайфун Амин оглу также получили тяжелые ранения.
Пострадавшие были доставлены в Нахчыванскую центральную больницу.