В Нахчыване разбился ехавший за невестой автомобиль, есть погибший и пострадавшие

В Нахчыванской АР произошло серьзеное ДТП с участием свадебного автомобиля, в котором погиб один и пострадали несколько человек.

В Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП с участием ехавшего за невестой автомобиля, в котором погиб один и пострадали несколько человек.

Как передает местное бюро Report , на 23-м км магистрали Нахчыван-Сядяряк столкнулись два автомобиля марок Ford с госномерами 75-AF-793 и "ВАЗ-2106" 74-BC-207.

В результате аварии водитель "ВАЗ-2106" Мамедов Тебриз Фахреддин оглу скончался на месте происшествия, а пассажир Асгерли Тебриз Ядулла оглу получил тяжелые травмы.

Водитель Ford Расулов Ферид Эмин оглу, который ехал на свою свадьбу, и его пассажиры Тагиев Эльвин Зейналабдин оглу и Гулубейли Тайфун Амин оглу также получили тяжелые ранения.

Пострадавшие были доставлены в Нахчыванскую центральную больницу.