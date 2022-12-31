В Нахчыване произошло смертельное ДТП

Сегодня утром в поселке Джахри Бабекского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Сегодня утром в поселке Джахри Бабекского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает Report, инцидент произошел в 230 метрах от моста на дороге в село Гюльшанабад.

Водитель автомобиля марки NAZ Lifan с государственным номерным знаком 75-ТА-521, житель села Пайыз Бабекского района Камиль Алджафаров, 1968 года рождения, потерял управление, в результате чего произошла авария.

В автомобиле находились 5 членов семьи водителя. Его супруга Алджафарова Дурна Ибрагим гызы, 1969 года рождения, и внук Алджафаров Рамиль Исмаил оглы, 2019 года рождения, были доставлены в больницу с тяжелыми телесными повреждениями, однако спасти их жизни не удалось.

Водитель госпитализирован. Во время аварии он сломал ключицу. Другие пассажиры Алджафаров Муса Исмаил оглы и Алджафаров Асим Муса оглы получили легкие травмы.

По данному факту проводится расследование.