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В Нахчыване произошло серьезное ДТП, есть погибший

В Нахчыване произошло серьезное ДТП, есть погибший В Нахчыване произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибший.
Происшествия
6 октября 2023 г. 19:47
В Нахчыване произошло серьезное ДТП, есть погибший

Стали известны личности погибших и пострадавших в автокатастрофе в Нахчыване.

Как сообщает местное бюро Report, житель города Нахчыван Азер Аббас оглу Сулейманов (1988 г.р.) скончался по дороге в больницу.

Его супруга Мунавар Магеррам гызы Тарвердиева (1988 г.р.), сын Аббас Азер оглу Сулейманов (2013 г.р.) и дочь Алиса Азер гызы Сулейманова (2023 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

19:34

В Нахчыване произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть погибший.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 3 члена одной семьи, один скончался.

По предварительной информации, пострадавшая мать и двое ее детей были госпитализированы в травматологическое отделение Республиканской больницы Нахчыванской Автономной Республики, отец семейства скончался.

По данному факту проводится расследование.

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