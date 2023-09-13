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В Нахчыване произошло ДТП, погиб один человек, еще один получил травмы

В Нахчыване произошло ДТП, погиб один человек, еще один получил травмы В Нахчыване произошло серьезное ДТП, в котором погибли женщина, а ее муж получил травмы различной степени тяжести.
Происшествия
13 сентября 2023 г. 02:16
В Нахчыване произошло ДТП, погиб один человек, еще один получил травмы

В Нахчыване произошло серьезное ДТП, в котором погибли женщина, а ее муж получил травмы различной степени тяжести.

Как передает местное бюро Report, инцидент произошел в селе Шихмахмуд Бабекского района на трассе Нахчыван-Шахбуз.

Водитель автомобиля Hyundai IX35 с госрегистрационным номером 67-BE-675 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в бетонное ограждение. В ДТП различные травмы получил житель поселка Джахри Бабекского района Тельман Юнис оглу Велиев, находившийся за рулем, его супруга Судаба Кязым гызы Велиева скончалась от полученных травм на месте ДТП.

По предварительной версии, авария произошла из-за дождливой погоды. На место ДТП привлечены сотрудники полиции.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda yağışlı hava şəraiti yol qəzasına səbəb olub, ölən və xəsarət alan var

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